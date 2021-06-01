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Siyaset AK Parti'den İYİ Parti-CHP 'esnaf mizanseni'ne tepki
Siyaset

AK Parti'den İYİ Parti-CHP 'esnaf mizanseni'ne tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde İYİ Parti-CHP ortak tiyatrosu için Meral Akşener'e tepki göstererek, "Kadın siyasetçisiniz ama esnafımızı yeterince tanımamışsınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 20:34:00 -
AK Parti'den İYİ Parti-CHP 'esnaf mizanseni'ne tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Çam, İYİ Parti lideri Akşener'in 'esnaf mizanseni'ne tepki gösterdi. Çam, "Kadın siyasetçisiniz ama esnafımızı yeterince tanımamışsınız" dedi.

Akşener'e 'esnaf' tepkisi

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek, "Kadın siyasetçisiniz ama esnafımızı yeterince tanımamışsınız. Siz siz olun, halkımızın sezgilerini, ferasetini ve tercihlerini hiç hafife almayın. Ahi Evran'ı, Bacıyan-ı Rum'u anlamadan devlet ve ekonomi yönetimine talip olunamaz Sayın Akşener." dedi.

Hatay'da İYİ Parti-CHP'nin 'esnaf mizanseni'

Çam, Akşener'in, Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcu dükkanında kendisini tezgahtar olarak tanıtıp hükümeti eleştiren kişinin, esnaf değil CHP üyesi olduğunun anlaşılmasına ilişkin, bunun bir "esnaf mizanseni" olduğunu söyledi.

Bir kadın siyasetçi olarak Meral Akşener'e seslendiğini ifade eden Çam, "Ahi Evran'ı, Bacıyan-ı Rum'u anlamadan devlet ve ekonomi yönetimine talip olunamaz Sayın Akşener." dedi.

Çam, Akşener'e ve sergilenen mizansene karşı Ankara Kızılcahamam'daki esnaf ziyaretinden izlenimlerini, "Hemen hemen hepsi de, o kuyumcu kardeşimizin ifadeleriyle aynı 'Hamdolsun, bugünümüze şükür, büyük bir salgına rağmen işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Allah başka dert vermesin,  devletimize, Cumhurbaşkanımıza yardım etsin' gibi şükür ve sabır timsali vakur duruş sergiliyorlar." şeklinde paylaştı.

Dünyayı kırıp geçiren salgın döneminde, Türkiye'nin önemli değerlerinden Anadolu tüccarının üzerinden evham ve isyan siyaseti yapmanın, Akşener'e sadece zarar vereceğinin altını çizen Çam, şunları söyledi:

"Siz bu ziyaretlere daha bugün başladınız. AK Parti zaten hiç esnafımızın arasından kopmadı ki. Kadın siyasetçisiniz ama esnafımızı yeterince tanımamışsınız. Siz siz olun, halkımızın sezgilerini, ferasetini ve tercihlerini hiç hafife almayın. Ahi Evran'ı, Bacıyan-ı Rum'u anlamadan devlet ve ekonomi yönetimine talip olunamaz Sayın Akşener. Özellikle köklü Ahilik/Bacıyan-ı Rum geleneğindeki tüccarımız; ahde vefa, şükür, sabır olmadan bereketin olmayacağını çok iyi bilir. Popülizm, medya, sosyal medya, algı yönetimi, yalan siyaseti ve benzeri yöntemlerle değil, halkımızı tahrik etmeden, bu zorlu günlerin aşılmasında hükümetimizin samimi çabalarına alternatif olabilecek, köklü ticaret ve iktisat tarihimize yakışır bir vizyonla muhalefet yapmanızı öneririm."

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