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Siyaset AK Parti'den İsveç'e çok net mesaj: Asla kabul edilemez
Siyaset

AK Parti'den İsveç'e çok net mesaj: Asla kabul edilemez

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki provokasyonuna ilişkin "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 19:50:00 -
AK Parti'den İsveç'e çok net mesaj: Asla kabul edilemez

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdiği alçak gösteriyi kınadığını söyledi.

İsveç'in, NATO üyeliği için Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki haklı talebine olumlu karşılık verdiğini ancak söz konusu gösterilere sessiz kalarak imzalanan mutabakat metnine sadık kalmadığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"NATO'ya katılmak için onay bekleyen İsveç, başkent Stockholm'de terör yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mız aleyhine sergilediği alçak eylemi sadece kınayarak sorumluluktan kaçamaz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez. İsveç'ten, terörle işbirliği kapsamında Madrid’de imzaladıkları mutabakata uymaları konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. Son yapılan gösteriler sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. İsveç'ten bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

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