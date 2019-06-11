AK Parti’den istişare toplantısı AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Haziran ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Haziran ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında yapılan toplantıya belediye ve ilçe başkanları ile il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri ve parti çalışmalarının ele alındığı toplantıda teşkilatların bu süreçte yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla 23 Haziran’a kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

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