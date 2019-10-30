AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna cevap

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti. Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifa talebinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini, parti yönetiminin de kendisine bu talebi ilettiğini açıkladı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracaklarını açıkladıkları yeni partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "henüz bu konuda bir kanaat belirtmek için erken" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Bugün saat 16.00'da Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı.

"Siyasete cumhurbaşkanımızın davetiyle girdim"

Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında, "Siyasete 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"Son iki MYK toplantısına katılmadım"

Son iki MYK toplantısına katılmadığını açıklayan Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım" ifadelerini kullandı.

"Milletvekilliğinden de istifa edebilirim"

"Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim herhangi bir hesapla da bundan sonraki süreci takip etmeyeceğim" diyen Yeneroğlu, milletvekilliğinden de istifa etmesinin istendiğini belirtti ve bu konuyu, önümüzdeki günlerde değerlendireceğini de söyledi.

Yeni parti sorusuna cevap verdi

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı yeni parti çalışmalarında yer alıp almayacağı sorulan Yeneroğlu, "Siyasetin içinde olurum, olmam, bununla ilgili hiçbir kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim. Bu konuyu önümüzdeki günlerde değerlendirip kararımı kamuoyuyla paylaşacağım" diye yanıtladı.

Erdoğan "arzu eden gidebilir" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın ardından partiye üye olmadı. Ahmet Bey (Ahmet Davutoğlu) ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir" demişti.