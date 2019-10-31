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Gündem

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'na kucak açtılar

Yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı.

2019-10-31 13:22:00 -
AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'na kucak açtılar

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

İstifa sonrası Ahmet Davutoğlu cephesinden Mustafa Yeneroğlu'na destek geldi. Parti kurma hazırlıklarında bulunan Davutoğlu'nun ekibinde yer alan AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Temurci, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin mumla arandığını bilenler, kutsal değerlerimizin içini boşaltanlar; ÖMER, ÖMER diyerek içlerindeki son Ömer’leri de tüketiyorlar.

İnsanımız ve Türkiye’miz için doğruları söyleyenler elbette vicdanlarda karşılık bulacaktır. Makamların en güzeli hayırlı olandır.

Ülkemizin yarınlarıyla ilgili endişelerini dile getiren Sayın @myeneroglu’nun sağduyulu açıklamalarını kıymetli buluyorum. İnandığımız değerleri temel alarak yola çıktığımız ilkeler her dönem kılavuzumuz olmalı.

Biz; güçlü olanın değil, haklı olanın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

hsn

vefasızlar partisi vefasız devşirme yarışında.
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zeynel

Ey Mustafa Yeneroğlu senin gibi ve sizingibigiller bu ülkede, bu partide yer bulmuşsa bu Hz.Ömer adaletidir.Siz varlığınızla bu ülkeyi ve bu partiyi kirlettiniz.Siz size göre hep haklıydınız.Bir kere bile haksız olmadınız değil mi?ALLAH (CC) sizingibigilleri bir an önce ait olduğunuz yere ve ülkeye nakleder İNŞALLAH.İNŞALLAH.İNŞALLAH.
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