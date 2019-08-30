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AK Parti’den incir üreticisine destek

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatınca yapılan toplantıda, ihracatçı firmalar tarafından düşürülen incir fiyatları ele alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:25
AK Parti’den incir üreticisine destek

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatınca yapılan toplantıda, ihracatçı firmalar tarafından düşürülen incir fiyatları ele alındı.


AK Parti ilçe binasında Av. İnci Söğütlü başkanlığında bir araya gelen Bursa Milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü Fettullah Bingül, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan, üreticiler ve partililer siyah inciri tartıştı. İhracatçı firmaların incir fiyatlarında istediği gibi hareket etmesinden yakınan çiftçiler, inciri değerinin altında fiyatla alan firmalara tepki gösterdi. Vekil Zafer Işık, “Bu konuda alıcılara kânunen müdahale etmemiz mümkün değil. Serbest piyasa koşullarında rekabet esâsına dayalı olarak alım yapmaktadırlar. Çare, üreticilerin ve köy kooperatiflerinin bir araya gelerek, gerçek mânâda bu işi bilen, ihracat ve pazarlama alanında yetenekli yöneticilerin önderliğinde kurulacak kooperatifle çalışmalarıdır etti. Zeytinde başarılı olan Marmarabirlik örnek alınabilinir. Tarım A.Ş. ile iş birliği yapılarak başarılı olunabilir” dedi.


Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fettullah Bingül ise, kendisine yöneltilen soğuk hava deposu ile ilgili soruya, “Soğuk hava deposu çare değildir. Kara inciri soğuk hava deposunda en fazla bir ay bekletebilirsiniz. Üstelik yükleme, yolculuk ve gittiği yerde depolama ile rafta bekleme süresini buna ilâve ederseniz bu süre daha az olacaktır. Tarım A.Ş. olarak elimizdeki imkânları kullanarak üreticimize yetişmeye çalışıyoruz, fakat gücümüz bir yere kadar yetiyor. Üreticimizden sadece incir alım zamanlarında bu meseleyi dile getirmek yerine, 11 ay bir araya gelerek çözüm üretmelidir. İhracata yönelik kurulacak bir kooperatife pazar bulma konusunda, ihracat konusunda destek olabiliriz. Soğuk hava deposu çözüm olamaz, bir aylık sürede yapılacak depolama masrafını karşılayamaz. Mürsel Mahallesi’nde bir işletmeci kara inciri işleyerek ve kalitesinden bir şey kaybetmeden iyi fiyatlarla pazarlama imkânını bulmaya çalışıyor. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum, kara incir için alternatifler geliştirmiş” dedi.


Daha sonra Yörükali Mahallesi’ni ziyaret eden heyet, burada üreticilerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:25
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