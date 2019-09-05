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AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu, ilk defa mesele ile alakalı konuşarak "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği kişiler değil, daha önce anımsattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" dedi

05 Eylül 2019 Perşembe 10:11
AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile beraber ihraç talebiyle disiplin kuruluna gönderilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Twitter sayfasından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu sözleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği kişiler değil, daha önce söylediğimiz bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

22 Nisan'da Facebook sayfasından 31 Mart yerel seçimleri ve ardından olanları değerlendiren Davutoğlu, AK Parti'de ''savrulma'' ve ''dağınıklık'' olduğu vurgusu yapmış, Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığını iddia etmişti.

DAVUTOĞLU YENİ PARTİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu geçen hafta TV5 ekranlarında yaptığı açıklamalarda da, "Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü sadece tebessüm edilebilecek bir durum. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım. Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını halkımızla paylaşacağız. Yeni bir yol yeni bir partiye yönelir mi yönelir" sözlerini kullanmıştı.

2 EYLÜL'DE İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül'deki toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:11
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti

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