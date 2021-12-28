AK Parti'den İBB'nin terör iltisaklı çalışanlarına teftişe ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li İBB'de 'terör iltisaklı' çalışanlarına yönelik teftişiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Bu, belediye başkanın şahsıyla ilgili bir mesele değil” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Habertürk’te katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye açtığı ‘teftiş‘ ile ilgili açıklamada bulundu.

Kurtulmuş programda konuyla ilgili şunları söyledi:

“Burada büyükşehir belediye başkanı ya da büyükşehir belediye başkanlığına açılmış soruşturma söz konusu değil. Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir, tahkikat yapılacaktır. Bu belediye başkanın şahsıyla ilgili bir mesele değildir. Burada çalışan vatandaşlarımızın devlete sadakat prensibiyle çalışması bütün demokratik devletlerde aranan bir koşuldur. Ben hem kamuda çalışacağım ama rejimi değiştirmeye çalışacağım terör yapılarıyla iltisaklı olacağım, bunu hiçbir devlet kabul etmez. Burada çalışanlar içerisinde terörle ilgili isimler varsa ortaya çıkarmak hükümetin vazifesidir tabii ki. Bunu bir teftiş mekanizmasını kullanarak, tek tek her bir dosya ile ilgili incelemelerle karara varacak. Tekraren söylüyorum bu İBB Başkanı’yla ilgili bir mesele değildir.

Bu mevzubahis olan kişilerin tamamı yeni dönemde belediyeye alınmış kişiler. Bu kişilerle ilgili belediye yönetimi, belediye şirket yönetiminin bilgisi dahili ve tasarrufuyla alındığı görülüyor. Şu söylenemez; bu adam belediyenin kuruluşunda çalışıyor, bunu örtelim, böyle yapamayız. Türkiye terörle mücadele ediyorsa dağda, şehirde ve aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarda da bu mücadeleyi yapar. TSK’da, Emniyet’te bazı FETÖ artıklarıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor, kimse ‘nereden çıktı bu soruşturma’ demiyor. Mücadeleyi sürekli yaparsınız. Aynı mantıkla devam edersek TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya karşı tavrını mı ortaya koyar. Hayır, terörle mücadelede bir süreklilik vardır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda operasyon yapılırsa bakanlığı mı suçluyoruz? Bunlar ayıklamanın devletin bir gereğidir. Burada terör örgütlerine karşı mücadelenin doğal bir mücadelesi olarak bunu görmek lazım, İBB samimi ise bu noktada Bakanlık teftişlerine yardımcı olmaları gerekir, gereken bilgi ve belgeleri takdim etmek gerekir. Mesele budur.”