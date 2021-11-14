AK Parti'den İBB ile ilgili flaş açıklama!

AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayınında, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yatırımlarının engellendiği iddialarına reddederken geçmişle bugün arasındaki rakamları ortaya koydu.

Kabaktepe, AK Parti İl Teşkilatı olarak AK Parti'nin geçmişte İstanbul'un 3'te birinin oyunu aldığını, bu hedefle yola çıktıklarını belirtirken kendi yaptıkları anketlerde yüzde 39 oy oranına ulaştıklarını en yakın rakiplerinin oyunun ise yüzde 24 dolayında olduğunu söyledi.

2019 seçimlerinde AK Parti İstanbul'da tarihinin en yüksek oyunu aldığını ancak buna rağmen seçimleri kaybettiğini anlatan Kabaktepe, AK Parti karşıtı partilerin o seçimdeki tutuklarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyici olduğunu belirterek o seçimde iktidara gelen kişinin seçim vaatlerinin bugüne kadar hiç yerine getirilmediğini ve bunu da İstanbul halkının gördüğünü söyledi.

"Geçmişte geri çevrilen teklifleri aynen yeniden sundular"

Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin AK Parti için yatırımları engelliyor iddiasını ortaya attığını bunun gerçekle ilgisinin olmadığını dile getirirken AK Parti olarak Meclis'te çoğunlukta olmalarına rağmen bugüne kadar sadece yüzde 3'lük geri çevirmede bulunduklarını bunun nedeninin de İstanbul'da AK Parti yönetiminin sürdüğü yıllarda gündeme gelen yatırımlarla ilgili başvuruların eksikliklerden dolayı AK Parti iktidarı tarafından geri çevrildiğini, CHP yönetiminin de bu geri gönderilen bu teklifler üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan aynen teklifte bulunması yüzünden geri çevrildiğini bildirdi. Kabaktepe, "CHP'li üyeler geçmişte AK Parti İstanbul yönetiminde iken tekliflerin yüzde 30'una karşı çıkmışlardı" dedi.

"Yeni yatırımlar olmayınca İstanbul trafiği yönetilemez hale geldi"

Kabaktepe, İBB CHP yönetiminin Levazım- Levent tüneli hattını yarıda bırakmasının ise tam bir garabet olduğunu, AK Parti iktidarı ve yönetimlerinin İstanbul trafiğini akar halde tutmasına rağmen bugün ise tıkanıklığın da artık yönetilemez hale geldiğini vurguladı.