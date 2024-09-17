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Siyaset AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret
Siyaset

AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-09-17 13:01:00 -
AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, beraberindeki heyetle birlikte HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, beraberindeki heyetle birlikte HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Faruk Polat ve il teşkilatı ile gerçekleştirilen görüşmede, şanlıurfanın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dusak, "HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Sayın Faruk Polat ve teşkilatla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat ise, ziyaretin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Yerel dinamiklerle sürekli iletişim halinde olan ve sorunları yerinde tespit edip çözüm odaklı düşünen değerli milletvekilimize nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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