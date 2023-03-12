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Siyaset AK Parti'den HÜDA PAR'a kritik ziyaret!
Siyaset

AK Parti'den HÜDA PAR'a kritik ziyaret!

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yarın saat 15:00'de HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 21:15:00 -
AK Parti'den HÜDA PAR'a kritik ziyaret!

HÜDA PAR, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeden sonra AK Partili heyet, HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un, ziyareti 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yapılacak görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleneceği de öğrenildi.
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