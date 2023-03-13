AK Parti'den HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “HÜDA-PAR’ın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi ise bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye’nin gündeminden siyaseti çıkarıp şehirlerin ayağa kaldırılması, yaraların sarılması ilgili iradenin güçlü bir şekilde olacağını belirti.

Yeniden Refah Partisi'nin talepleri olduğu ve HÜDA-PAR’ın Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmedikleri eski açıklamalarına ilişkin soru üzerine Çelik, şöyle cevap verdi:

“Öncelikle HÜDA-PAR’ın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'yle genel başkan vekilimiz o ziyaret çerçevesinde bir davet oldu. Onlar da bunu yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade ettiler. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler. Dolasıyla bu görüşmelerin müştak bir havada ilerlediğini söylemek isterim. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lav edip tek bir parti haline dönüşmüyorlar. Her siyasi partinin kendi özgün bir kimliği var ve her siyasi partinin özgün kimliği içerisinde söylediği bazı sözler, programlar, bazı hususlar diğer partilerle de çelişebilir. İttifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak.

Seçime giderken biz bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz. Bu ilkeler temelinde iş birliğini milletimizin onayına arz ediyoruz. Bu da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Pek çok konuda iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen terör örgütünün katliamları karşısında, PKK katliamları karşısında sessiz kalanlar Cumhur İttifakı'na destek veren partilerin birbirine çelişkili beyanlar üzerinden gitmeye çalışıyor. Demokrasilerde en temel kırmızı çizgi terördür. Bugün PKK’nın terör örgütü olduğunu söylemeyen, PKK’yı bir terör örgütü olarak lanetlemeyen, hatta PKK terör örgütünü destekleyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı'na desteği söz konusu. Bu konuda izahat getirmeyenler, Cumhur İttifakı içerisinde çelişkisi var mı yok mu bununla uğraşıyorlar.

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Biz milletin önüne çıkarken bu zamana kadar olduğu gibi ilkelerimizi net bir şekilde söyledik. Bundan sonra da net söylemeye devam edeceğiz. Bizim kendi partimizin programı var, bir parti tüzüğümüz var. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ya da destek açıklayan partilerin ya da bir müddet sonra görüşlerini açıklayacak partilerin belirli bir programları var. Onların içerisinde tabii ki birbiriyle farklılık eden durumları olabilir. İttifak partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil. Temel ilkeler çerçevesinde seçime girmesidir. Cumhur İttifakı olarak biz de bütün bu görüşmeler neticelendikten sonra berrak bir şekilde seçime giderken milletimizin onayına sunulacak şekilde ilkelerimizi açıklayacağız.”

Bir gazetecinin ‘çarşaf liste’ hakkındaki sorusu üzerine ise Çelik şunları söyledi:

“İttifaklar seçime girerken bunlar konuşulur. Partiler kendi amblemiyle mi girecek, birbirlerinin listesinden mi girecek, bunlar teknik konular. Bunlar her partiyle ayrı ayrı görüşülür. Her partinin farklı farklı yaklaşımı olabilir. Bu gibi konuları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırdığı arkadaşlarımız o görüşmeleri yaparlar. O konuda bir netlik yok. Birçok alanda görüşmeler devam ediyor. Teknik konular gerçekleştiği zaman biz zaten onlarla ilgili olarak paylaşırız. Bütün vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim, devletimizin başı olarak Cumhurbaşkanımızın devleti yönetirken ortaya koyduğu ilkeler, şimdiye kadar ortaya koyduğu temel ilkeler, bu milli değerler karşısında Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti çok iyi bilinmektedir. Cumhur İttifakı bir araya geldiğinde temel değer üzerinden bir araya gelmiş özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Devlet Bahçelinin verdiği destek belli değerler üzerinden olmuştur. Siyasi değerleri koruyarak, demokrasimizi güçlendirecek, seçimlere daha güçlü girecek, milletimizle daha güçlü bir şekilde buluşacak bir şekilde biz de prensiplerimizi seçimlere giderken açıklayacağız.”