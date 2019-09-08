0553 313 94 23

AK Parti'den HDP'ye kritik çağrı! "Gelin..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye seslenerek, "Gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun." dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:13
AK Parti'den HDP'ye kritik çağrı! "Gelin..."

Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun" dedi.

Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı 20 ilçenin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, geçmiş dönem milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, İsmail Özgün, AK Partili İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

31 Mart'ın ardından ilk danışma kurulu toplantısı 

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk danışma meclisi toplantısının Balıkesir'de yapıldığını belirterek, "AK Parti sadece bir partinin değil, bir davanın adıdır. AK Parti geçmişten, geleceğe yürüyen kararlı yürüyüşümüzün adıdır. Bazı ilçelerimizi kaybetmekten dolayı hüzünlendik. Olsun, biz yarıştan sonra da yarışa devam eden atlarız. Biz 31 Mart akşamında itibaren kaybettiğimiz ilçeleri yeniden kazanmak için mücadele edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin galibini, AK Parti'nin karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve ortaklarıymış gibi gösterme çabası var. Değerli kardeşlerim 31 Mart'ta AK Parti'nin almış olduğu oy Türkiye genelinde yüzde 45. Cumhur İttifakı ile birlikte yüzde 52. AK Parti yüzde 45 oy almış, ikinci olan partinin aldığı oy 30. Arada yüzde 15 fark var. AK Parti 31 Mart seçimlerinin açık ara birincisidir" dedi.

HDP'ye çağrı

Kurtulmuş, HDP'ye de PKK'yla ilgili çağrıda bulundu. Demokratik siyaset vurgusu yapan Kurtulmuş, "Madem demokrasi, ne işiniz var dağda, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla. Ne işiniz var başka ülkelerin ordularında, sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun. Gelin o partilerin oradaki yöneticileri olarak, o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz kaynaklarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bu örgütlerin arkasında, artık isimlerini söylemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum, falanca ülke var. Beraber devriye geziyorlar. Bir tarafta onun bayrağı, bir tarafta örgütün bayrağı. Bu örgütün arkasında Avrupa'da vesaire açılmış olan siyasi bürolar var. Avrupa'nın çoğu başkentinde bunların büroları var. Destek veriyorlar. Sözde müttefik olarak zannettiğimiz ülkeler, bizim can düşmanımız olan, bu ülkenin Türk ve Kürt halkına kastetmiş olan terör örgütüne her türlü desteği veriyor. Doğu Akdeniz'de petrol bulmak için hidrokarbon bulmak için bütün ülkeler seferber olmuş, Türkiye'nin orada petrol aramasından rahatsız oluyorlar" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:13
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısı
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  5. AK Parti
  6. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizsiz Elbirliği Sistemi uluslararası fuarda tanıtıldı
    1. Faizsiz Elbirliği Sistemi uluslararası..
    2. İlk ders zili yarın çalacak!
    3. (Özel) Motosikletle trafikte terör..
    4. Ressam Necati Derya 2020’ye..
    5. "Dur" ihtarına uymayan araçta..
    6. Sorumsuz çiftçiler anızları yakıyor
    7. Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara..
    8. (Özel) Madenler çıkarıldı...20 bin..
    9. Sosyal medyadan sipariş etti,..
    10. Selde kaybolan 2 kişi için arama..
    11. Kara yollarında durum
    12. Sona gelindi! Gözler artık Erdoğan'da
    13. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    14. Avrupa devinin kız futbol takımı..
    15. ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara..
    16. Silahlı 70 kişiye gözaltı!
    17. Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi..
    18. Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında..
    19. Köyde çocukların Survivor heyecanı
    20. Suudi Arabistan'da dikkat çeken atama!
    21. Numan Kurtulmuş’tan HDP’ye çarpıcı..
    22. Türk ve ABD askerleri Suriye’de..
    23. (Özel) Uçak mühendisinden dünyada..
    24. İsrail savaş uçakları 4 askeri noktaya..
    25. Çenesinde çıkan sivilce hayatını..
    26. Milli barolardan ‘baron’lara isyan
    27. Potada milliler, olimpiyat elemeleri..
    28. Antalya'da hasta gibi davranarak,..
    29. Balıkesir'de denizden çıkanlar, pes..
    30. Kayseri Şeker’de yeni kampanya dönemi..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı