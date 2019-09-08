AK Parti'den HDP'ye kritik çağrı! "Gelin..."

Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun" dedi.

Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı 20 ilçenin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, geçmiş dönem milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, İsmail Özgün, AK Partili İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

31 Mart'ın ardından ilk danışma kurulu toplantısı

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk danışma meclisi toplantısının Balıkesir'de yapıldığını belirterek, "AK Parti sadece bir partinin değil, bir davanın adıdır. AK Parti geçmişten, geleceğe yürüyen kararlı yürüyüşümüzün adıdır. Bazı ilçelerimizi kaybetmekten dolayı hüzünlendik. Olsun, biz yarıştan sonra da yarışa devam eden atlarız. Biz 31 Mart akşamında itibaren kaybettiğimiz ilçeleri yeniden kazanmak için mücadele edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin galibini, AK Parti'nin karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve ortaklarıymış gibi gösterme çabası var. Değerli kardeşlerim 31 Mart'ta AK Parti'nin almış olduğu oy Türkiye genelinde yüzde 45. Cumhur İttifakı ile birlikte yüzde 52. AK Parti yüzde 45 oy almış, ikinci olan partinin aldığı oy 30. Arada yüzde 15 fark var. AK Parti 31 Mart seçimlerinin açık ara birincisidir" dedi.

HDP'ye çağrı

Kurtulmuş, HDP'ye de PKK'yla ilgili çağrıda bulundu. Demokratik siyaset vurgusu yapan Kurtulmuş, "Madem demokrasi, ne işiniz var dağda, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla. Ne işiniz var başka ülkelerin ordularında, sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun. Gelin o partilerin oradaki yöneticileri olarak, o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz kaynaklarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bu örgütlerin arkasında, artık isimlerini söylemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum, falanca ülke var. Beraber devriye geziyorlar. Bir tarafta onun bayrağı, bir tarafta örgütün bayrağı. Bu örgütün arkasında Avrupa'da vesaire açılmış olan siyasi bürolar var. Avrupa'nın çoğu başkentinde bunların büroları var. Destek veriyorlar. Sözde müttefik olarak zannettiğimiz ülkeler, bizim can düşmanımız olan, bu ülkenin Türk ve Kürt halkına kastetmiş olan terör örgütüne her türlü desteği veriyor. Doğu Akdeniz'de petrol bulmak için hidrokarbon bulmak için bütün ülkeler seferber olmuş, Türkiye'nin orada petrol aramasından rahatsız oluyorlar" şeklinde konuştu.