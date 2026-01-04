AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemeyeceğini belirterek, "Yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmenin ciddiyetsizlik olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP'nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez. Ve bilinmelidir ki yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'te tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün bir kez daha gördük ki Suriye'de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala 'Esed'le görüşülmeli' çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Siyasi bağlamı, hedefleri ve araçları ne olursa olsun Venezuela'da yaşananların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Büyükgümüş, "Devletlerin egemenliğini ve hukuku yok sayan bu tür müdahaleler, yalnızca ilgili ülkeleri değil, küresel sistemi de istikrarsızlaştıran sistemik bir risk oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu süreçte, ülkemizde muhalefetin sergilediği tutum da her zamanki gibi ciddiyetten uzaktır. CHP ve İmamoğlu'nun, geçmişte kendi ülkesinde ABD tarafından darbe yapılması çağrısında bulunan isimleri desteklediğini unutmamız mümkün değildir. Bugün Özel'in laf cambazlığına başvurması, partisinin içine düştüğü çelişkileri örtmeye asla yetmeyecektir. Bugün bir kez daha gördük ki Suriye'de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala 'Esed'le görüşülmeli' çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor. Türkiye, dış politikada sloganlara değil ilkeye, hukuka ve gerçekçi bir perspektife dayanır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, adaletin, istikrarın ve uluslararası hukukun yanında durmayı kararlılıkla sürdürmektedir."