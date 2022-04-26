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Siyaset AK Parti'den hadsiz CHP'li Özgü Özel'e tepki: Gereken cevap verilecek!
Siyaset

AK Parti'den hadsiz CHP'li Özgü Özel'e tepki: Gereken cevap verilecek!

CHP'li Özgür Özel'in Gezi davası kararlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek. Ant olsun." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:40:00 -
AK Parti'den hadsiz CHP'li Özgü Özel'e tepki: Gereken cevap verilecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Parkı davası üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesine sert şekilde tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek. Ant olsun." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

"Gereken cevap mutlaka verilecek"

Skandal açıklamalara tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gerekli adımların atılacağını söyledi.

Türkiye'nin stratejik yatırımlarını, eserlerini engellemek için uluslararası mahfillerce harekete geçirilen Gezi vandallığının, çevrecilik adı altında millete, devlete ve çevreye büyük zarar verdiğini belirten Akbaşoğlu, "Mahkeme kararı üzerinden milletimizi ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza tehdit dili, milli iradeye tehdit dilidir. Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere, arkanızda bulunan uluslararası mahfillere de bu millet gereken cevabı mutlaka verecek. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

 

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