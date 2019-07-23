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AK Parti’den ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ toplantısı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclis’ toplantısı yapıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:24
AK Parti’den ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ toplantısı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclis’ toplantısı yapıldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti eski milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti eski il başkanları Nurettin Fırat ve Av. Abdulmecit Tarhan, 6 ilçe ve belde başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı. Toplantıda İl Başkanı Emrullah Gür, genel değerlendirme ve 2023 vizyonu üzerine bir konuşma yaptı.


Hakkari’de kazanılmış olan belediye başkanları ile ilgili genel değerlendirme, teşkilat çalışmaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde2023 vizyon çalışmaları da ele alındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:24
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