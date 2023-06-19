AK Parti'den 'genel af' konusunda yalanlama! 'Açıklama yapacak merci ben değilim'

10 haber adlı internet sitesi bugün Galip Ensarioğlu'nun "genel af" açıklaması yaptığını yazdı.

Sitede yer alan haberde, Ensarioğlu'nun, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dediği iddia edildi.

'Açıklama yapacak merci ben değilim'

Haber "af" bekleyen tutuklu yakınları arasında heyecana sebep olurken birçok haber internet sitesi de Ensarioğlu'na dayandırılan açıklamalarını yayımladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Galip Ensarioğlu, böyle bir açıklamasının olmadığını, ilgili haber internet sitesi hakkında yasal mercilere başvurduğunu söyledi:

Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün 10Haber'de Caner Taşpınar tarafından benim ile ilgili ‘Genel af çalışması vardır’ şeklinde haberler yapılmıştır.

‘Genel af çalışması vardır’ şekilde hiçbir açıklamam bulunmamaktadır. Bu konu hakkında açıklama yapacak merci de ben değilim.

Haberi yapan şahıs ve kurum hakkında Avukatlarım aracılığıyla yasal işlemi başlattım. Kamuoyuna duyurulur.