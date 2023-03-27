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Siyaset AK Parti'den Fransa'daki skandala tepki! 'Utanç verici'
Siyaset

AK Parti'den Fransa'daki skandala tepki! 'Utanç verici'

Yeniakit Publisher
2023-03-27 22:28:00 - 2023-03-27 22:39:07
AK Parti'den Fransa'daki skandala tepki! 'Utanç verici'

Fransa Senatosu'nda teröristlere onur nişanesi verilmesine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa adına utanç vericidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir” dedi.

AK Parti Sözcüsi Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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