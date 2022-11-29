AK Parti'den flaş seçim açıklaması! Az önce duyuruldu! Herkes bunu konuşuyor

Erken ya da erkene alınmış seçim için AK Parti kapıyı araladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Mart ayında baskın seçim iddiasının ardından erkene alınmış seçim için kapıyı araladı. Hande Fırat'a konuşan Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon yapılabileceğini söyledi.

Seçim öne alınabilir

"Mart ayında niye seçim olsun?" diye soran Mustafa Şen, "Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi revize edilebilir

Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için anaya teklifini açıkladığı gün konuşan Mustafa Şen, AK Parti adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidilebileceğini söyledi. Şen, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" dedi.

İYİ Parti'ye seçim ittifakı çağrısı mı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "Altılı Masayı terk et" çağrısı için de Mustafa Şen, "Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de. Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz. Dün kavga ettiğiniz biriyle, bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır" diye konuştu.