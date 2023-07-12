AK Parti’den flaş "Saadet" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gelecek ve Saadet'in Meclis'te kurduğu ortak grup nedeniyle komisyonlarda bir üyesinin azalması beklenen AK Parti’den hamle geldi. AK Parti, üye kaybetmemek için iç tüzükte değişiklik önerisi getirdi.
Meclis’in altıncı siyasi parti grubu olarak Saadet Partisi grubunun kurulması üzerine milletvekili sandalye sayısına göre belirlenen Meclis ihtisas komisyonlarının üye sayıları değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu gibi bazı kritik komisyonlarda AK Parti’nin üyeliklerinin Saadet’e geçmesi gerekiyordu. Ancak AK Parti, Meclis Başkanlığı'na sunduğu iç tüzükte değişiklik önergesiyle Plan Bütçe Komisyonu dahil bazı komisyonların üye sayılarını 1 arttırdı. Böylece AK Parti, komisyonlarda hiç üye kaybetmemiş oldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonların işleyişinin aksamamasını değişikliğe gerekçe olarak gösterdi.
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