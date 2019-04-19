AK Parti'den flaş 'İstanbul' açıklaması! FETÖ de bu işin içinde!

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. YSK önce delillere bakacak. Eklere bakacak. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar usulsüzlük yapmaya çalışırsalar çalışsınlar ancak bir vekilin oynamasına neden olabilirlerdi. 24 Haziran seçimlerinde çok hazır değillerdi. Bu işin beyni olanlar 24 Haziran'da kendilerini çok hazır görmediler. 20 bin oyun yer değiştirmesini sağlamak demek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bir partiden başka bir partiye geçirmek demekti.

Yüzlerceden çok daha fazla 20 yaşın altında sandık başkanı vardı. 18 yaşın altında milletvekili seçiliyor diyeceksiniz. Özellikle genç olanlara ve askeriyeden alınanlara, KHK ile ihraç edilenler, kamu görevlisi olmayanlar alınıp getirilip sandık başına yerleştiriliyor.

FETÖ bu işin içinde

FETÖ bu işin içinde. Beni FETÖ ile suçlayanlar arasında Fatih Portakal da vardı. Ben 2012 yılında Sakarya'da stadyumda Türkçe Olimpiyatlarına gitmiştik, bizi sahneye davet etmişlerdi. Benim bir görüntüm vardı onu koymuş önce FETÖ'den ayrıldığını söylesin diyor. Birileri onlarla kol kola oluyor onları suçlamıyor bizi suçluyorlar. Ben ne zaman bu işin içinde FETÖ var dedim bana sosyal medyadan çullanmaya başladılar. FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var.

'Elimde belgeler var'

FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. Bu işin içinde bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Oy ve Ötesi diye bir yapı vardı. Bu seçimde neden hiç sesleri çıkmadı? Merak ediyorum. Oy ve Ötesi her seçimde basbas bağırırken bu seçimde isimleri neden hiç duyulmadı? Soruyorum.

YSK dosyayı açar öyle şeyler görür ki. Bu bir günde de biter 30 günde de bitmeye bilir. Ben bu deliller benim için yeterli değil reddediyorum da diyebilir. Bence denilmemesi gerek.' dedi.