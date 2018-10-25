AK Parti'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Cumhur İttifakı' ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kurtulmuş açıklamasında “AK Parti ile MHP arasındaki bu dayanışma temel meselelerde devam edecektir” dedi.

AK Parti MHP dayanışması sürecek

Yaklaşan yerel seçimlere ve Cumhur İttifakı’na yönelik de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin tüm şehirlerinin ve ilçelerin AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını ümit ettiklerini söyledi. Cumhur İttifakının masa başında sağlanmış bir ittifak olmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbeye karşı direniş esnasında oluşmaya başlamış olan önemli bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakı af konusu, emeklilik konusu gibi münferit konulardan ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye’nin temel meselelerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlamış olan bu dayanışma devam edecektir diye ümit ediyoruz” diye konuştu.