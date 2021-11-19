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Siyaset AK Parti'den flaş 50+1 açıklaması! Erken seçim olacak mı?
Siyaset

AK Parti'den flaş 50+1 açıklaması! Erken seçim olacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1'in, başkanlık sisteminin esası ve temeli, uzlaşının, geniş katılımlı siyasal yapının da karşılığı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:12:00 -
AK Parti'den flaş 50+1 açıklaması! Erken seçim olacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1'in iddialı bir yönetimi ortaya koyduğunu söyleyerek, "50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı.  Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, "4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok" dedi.

'Bizim derdimiz daha yüksek oy almak’

Turan, daha fazla oy almanın yollarını aradıklarını belirterek, "Bizim 50+1 almak gibi bir endişemiz yok. Biz daha çok oy almanın endişesini paylaşıyoruz. Altını çiziyorum; tezkereye 'hayır' deyip, milletimizi üzen kıran adamlar mı bu ülkede 50+1 oy alacaklar? Partisinin oyunu yüzde 25’ten yüzde 26 yapamamış insanlar mı 50+1'in tartışmasını yapacaklar? Kendi vekilinin küfretmesinden sonra, hiçbir kurumsal duruş sergilemeyen, emekliler kulübü gibi davranan bir lider mi bu ülkede 50+1 rüyası görecek? 50+1 rüyası, hayali, gerçeği Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na yakışır. İddia ediyorum; 50+1’in çok ötesinde çok fazla oy alarak yeni dönemi beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Erken seçim gündemimiz yok'

Muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap veren Turan, Türkiye’nin özellikle önceki süreçte çok büyük siyasal çalkantılarla yılda bir seçime gittiğini hatırlattı.

Bülent Turan, "Türkiye, 6 ayda bir hükumet değiştirerek çok büyük ekonomik ve siyasal bedeller ödedi. Biz başkanlık sistemine geçerken, en büyük iddiamız seçilen hükumetin 5 yıl boyunca güvende kalması, istikrarı sağlaması, uluslararası krizlere göğüs germesi, Türkiye’nin sorun alanlarını çözmesiydi. Dolayısıyla bizim ‘erken seçim’ gündemimiz yok. Biz seçimimizi yaptık ve milletimiz bize 5 yıl yetki verdi. Bu meşru hükumetin, 5 yıl boyunca bu emaneti yerine getirmesi en büyük görevi. Bizim gündemimizde seçim yok, 2023’e kadar da olmayacak " dedi.

'Daha ortada adayları yok'

Muhalefet partilerinin, aslında 'erken seçim' diyerek kendi gündemlerini bastırmaya çalıştıklarını savunan Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25’le aldığı partisini yüzde 26 yapamamış. Meral Hanım gördüğü rüyanın yarısını alamamış; Cumhurbaşkanı adayı olmuş, çok düşük bir oyla yoluna devam edebilmiş, partisi kadar oy alamamış. Ne seçiminden bahsediyorlar? Şimdiye kadar 15 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, 'seçim' demesini kim ciddiye alabilir ki. Şimdiye kadar; ‘yarın seçim olsun’ diyenlerin, eğer biz 'evet yarın seçim olsun’ desek, daha adayları yok ortada. Adayları bile belli olmayan partilerin, seçim istemesinin hiçbir siyasal karşılığı yok. AK Parti, Cumhur İttifakı görevinin başındadır. 2023 yazına kadar da görevine devam edecek" diye konuştu.

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