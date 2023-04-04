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Siyaset AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği
Siyaset

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

Yeniakit Publisher
2023-04-04 18:40:00 - 2023-04-04 20:12:01
AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Finlandiya’nın NATO’ya katılımını tebrik ederek, "Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin açıklama yaptı. Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik eden Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO’nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.

Bir savunma örgütü olan NATO’ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."

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Yorumlar

Haribo

Finlandiyada bize tebrik yolladı inşallah. geri vites tebliği gönderdiler hamdolsun.
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