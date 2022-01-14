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Gündem AK Parti'den fezleke talebi!
Gündem

AK Parti'den fezleke talebi!

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Genel kurulda da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını belirten Gazel, "Kesinlikle milletin meclisinde bulunmasını kabul edemeyeceğimiz ve şiddetle reddedeceğimiz bir mevzu. Sonunda bu olay üzerine yapılan bir araştırmada Semra Güzel’le aynı pozisyonda olan 10 kadar da milletvekili var. Bunlarla alakalı da bir dokunulmazlık fezlekesinin düzenlenmesi herhalde bekleniyordur. Bunlarla ilgili de eğer karma komisyona gelirse bir an önce geçmesini ve genel kurulda da onlarla ilgili dokunulmazlığın bir an önce görüşülmesini hassasiyetle istiyorum. Çünkü bu bir güvenlik meselesidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:30:00 -
AK Parti'den fezleke talebi!

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Gazel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildiğini hatırlattı.

Genel kurulda da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını belirten Gazel, "Kesinlikle milletin meclisinde bulunmasını kabul edemeyeceğimiz ve şiddetle reddedeceğimiz bir mevzu. Sonunda bu olay üzerine yapılan bir araştırmada Semra Güzel’le aynı pozisyonda olan 10 kadar da milletvekili var. Bunlarla alakalı da bir dokunulmazlık fezlekesinin düzenlenmesi herhalde bekleniyordur. Bunlarla ilgili de eğer karma komisyona gelirse bir an önce geçmesini ve genel kurulda da onlarla ilgili dokunulmazlığın bir an önce görüşülmesini hassasiyetle istiyorum. Çünkü bu bir güvenlik meselesidir. Orası milletin meclisidir. Milletin meclisinde milletin aleyhine bulunan herhangi bir şey kabul edilemez, edilmemelidir. Bununla alakalı parti olarak gerekli tepkilerimizi ortaya koyduk. Gerekli girişimlerimizde de bulunduk." dedi.

Güzel ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrını eleştiren Gazel, Millet İttifakı’nın büyük ortağı CHP'nin bu konuda bir şey söyleyemediğini ifade etti.

Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap’a, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda "evet" oyu vermesi için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

 

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