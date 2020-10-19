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Siyaset AK Parti'den 'Ersin Tatar' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'Ersin Tatar' açıklaması

AK Parti'den Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili açıklama geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik "Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:44:00 -
AK Parti'den 'Ersin Tatar' açıklaması

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 51,74 oyla Ersin Tatar kazandı. Sonucun açıklanmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum” dedi.

Tatar'ın zaferiyle ilgili AK Parti'den de açıklama yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür." açıklaması yapıldı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. #KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn @ersinrtatar’ı #KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.

Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn Ersin Tatar’ı #KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.

Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır.

Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir..

Onurlu ve saygın #KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sn Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor; KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz.

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