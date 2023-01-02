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Siyaset AK Parti'den erken seçim açıklaması! 'Bazı değerlendirmeler yapılıyor'
Siyaset

AK Parti'den erken seçim açıklaması! 'Bazı değerlendirmeler yapılıyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erken seçim) 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılardan dolayı bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii ki erken seçim düzeyinde bir değerlendirme olmayacak. Bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.”

Yeniakit Publisher
2023-01-02 18:25:00 - 2023-01-02 18:29:26
AK Parti'den erken seçim açıklaması! 'Bazı değerlendirmeler yapılıyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erken seçim) 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılardan dolayı bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii ki erken seçim düzeyinde bir değerlendirme olmayacak. Bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.”

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