AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenirken, kulisleri hareketlendiren açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'dan geldi.

NTV canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" cevabını verdi.

Erol Kaya gerekçe olarak da; kış şartlarında seçim yapmanın zorluğundan söz etti ve belediye bütçelerinin Ocak ayında belirlendiğini, belediye başkanlarının seçim için bu bütçenin büyük bölümünü harcadığını söyledi. AK Parti'li Kaya, aynı belediye başkanının seçilmemesi durumunda da gelecek olan başkanın bütçe nedeniyle zorlandığını ifade etti. Yerel seçimler normal şartlarda Mart 2019 tarihinde yapılacak.