AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş 2023 seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Ataş, seçimlerin şu anda gündemlerinde olmadığını ifade ederken "Türkiye'de seçim haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Şu anda gündemimizde bir seçim yok, Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, seçimlerin 2023'te yapılacağını ve gündemlerinde seçim olmadığını ifade etti.

"Yaptığımız hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz"

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Hakkari ve Van'da faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Ataş, "AK Parti bu ülkede 20 yıllık iktidar sürecinde milletimizi birçok güzel hizmetlerle buluşturmuş bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yaptığımız güzel hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz ve yapılan hizmetleri yeterli görmediğimiz için daha güzel hizmetlere inşallah bundan sonraki süreçlerde milletimizin bize destek ve teveccühü sürdüğü sürece bu hizmetleri yapmayı, sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Gündemde seçim yok"

Erken seçimle ilgili de açıklamada bulunan Aktaş, "Bu eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye, hayır biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecinde sahalara arzu ettiğimiz şekilde inemedik, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de seçim haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Şu anda gündemimizde bir seçim yok, Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok. İnşallah 2023 yılında gelecek 100 yılı şekillendirecek en önemli eşiği aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olacağız.

Görevimiz ne olursa olsun, bir nefer olarak onunla birlikte çalışmaktan bugüne kadar hep gurur duyduk, bundan sonra da o gurur tablosunu inşallah yaşamaya ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir. Biz bu ülke için, vatan için, bu topraklar için, millet için hayatını vakfetmiş bir liderin önderliğinde bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.