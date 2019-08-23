AK Parti'den Emine Bulut açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı

"Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekûn değerlendirilmesi gereken bir konu.

"Esas olan toplum olarak bir tutum alışa dönüşmesidir"

Üzerimize düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir. Muhakkak surette üzerine hassasiyetle gideceğimiz eylemler. Şiddete başvuran şahısların toplumsal düzeyde bir duyarlıkla dışlanması, kültürel bir farkındalık oluşturulması, bilinç oluşturulması, direnç noktası oluşturulması bütün toplumun vazifesidir. Siyaset düzeyinde atılacak adımlar atılıyor, esas olarak toplum olarak bir tutum alışa dönüşmesidir. Burada sivil toplumun, eğitimin, belediyelerin üzerine düşen çok büyük işler vardır.

"Şiddet görüntülerini yayınlamak bir başka şiddet"

Bu işler parmak sallayarak, onu bunu suçlayarak çözülmüyor. Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli, reddedilmesi gerekmektedir. Diğer üzüntü kaynağımız, özellikle sosyal medyada, medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, toplumun diğer kesimlerin bilhassa çocukların bundan nasıl etkileneceği hesaba katılması gerekiyor. Şiddet görüntülerin yayınlanması bir başka şiddettir. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri bunun altını çiziyorlar. AK Parti olarak MKYK ve MYK olarak bu konuda her türlü öneriye, işbirliğine açığımız. Bu partiler üstü bir meseledir. Toplumun tüm bireylerini, hücrelerini ilgilendiren bir mesele. Çok acı bir şekilde canımız yanıyor, maalesef bu mesele üzerimize bugün kabus gibi çöktü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

"İşbirliği alanları üretmeye devam edeceğiz"

Gündelik hayatta kullandığımız dil bu tür şiddeti dolayıma sokabiliyor. Görüntülerin yayılması, sosyal medyada yayınlanması aynı şekilde bir sonuç doğurabiliyor. Daha çok çalışmaya, işbirliği alanları üretmeye devam edeceğiz. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Türk ekonomisinde devrim niteliğinde adımlar atıldı

Emniyet kemeri kullanımın arttırılması duyarlılığını yüksek düzeyde tutalım diye değerlendiriyoruz. Bugün 18. kuruluş yıldönümümüzün kutlanacağı bir gün. MKYK sorası kutlamayı düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 saat sonra bu konuda bir konuşması olacak. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde 'Erdemliler Hareketi' diyerek yola çıkmıştık. Türkiye'nin meselelerini çözecek bir siyasi arayış içerisindeyken AK Parti kuruldu. Demokratik dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği arttırıldı. Türk ekonomisinin dünyayla entegrasyonu konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

"AK Parti'de olağan kongre süreci"

Arkeolojik kazılarda Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik birtakım adımların atıldığını görüyoruz. Bu şekildeki eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. İsrail Bakanlığı'nın Mescid-i Aksa'nın statükonun değiştirilmesiyle ilgili bir cümle ortaya atmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu tür adımlarla provokasyona imza atmak kimsenin işine yaramayacaktır. Sonu gelmez birtakım çatışmaların tetiklenmesine yol açabilir. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edecektir. 7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR

"Teknoloji konusunda gerekli işbirliğini göremedik"

Türkiye finansman, kredi, teknoloji paylaşımı konusunda Türkiye'nin önüne S-400 seçeneği geldi. Türkiye kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bu seçeneğe yöneldi. Teknoloji paylaşımı konusunda gerekli işbirliğini göremiyorduk. Verilen tekliflerin süresi dolduğu için otomatik olarak düşmüş oldu. Türkiye şunu söylemişti; eğer bahsettiğimiz konularda kredi finansmanı, teknoloji paylaşımı, süre gibi konularda verimli mutabakata ulaşabilirsek pozitif bakabiliriz dendi. Onların teklif vermeyle ilgili olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak formül üretip üretmeyeceklerini önümüzdeki dönemde bakarız.