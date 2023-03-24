AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak' dedi.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak"
"11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyon kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak"
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