AK Parti'den emekli zammı açıklaması

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak"

"11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyon kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak"

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