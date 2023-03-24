  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den emekli zammı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-24 15:17:00 -
AK Parti'den emekli zammı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak' dedi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak"

"11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyon kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23