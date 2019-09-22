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AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek

Seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardığı çalışanlar ekmek nöbetine devam ediyor. İşçilere destek vermek için Saraçhane'deki İBB binası önüne gelen AK Partili Halis Dalkılıç, "Hiçbir CHP'li milletvekili, buraya gelip de 'Derdiniz nedir?' diye sormuyor. İnsanlar burada piknik yapmıyorlar" diyerek kıyıma tepki gösterdi.

22 Eylül 2019 Pazar 14:45
AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde iş akitleri feshedilen işçilerin belediye önündeki eylemleri devam ediyor.

İşçiler, eylemlerinin 26'ncı gününde İBB'nin Saraçhane'deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı'nda "İBB Mağdurları Birlik ve Beraberlik" başlıklı etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldi.

"Emeğe Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, işçiler aileleri ve kendilerine destek veren vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

Ardından atılan işçilerin temsilcisi eski İSPARK çalışanı Umut Aydoğan, hazırlanan ortak metni okudu.

Aydoğan, haklı davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini, yılmadan, yıkılmadan hakları olan işlerine geri dönünceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bizler ne ATM, ne bankamatik memuru ne de istihdam fazlasıyız. Bizler ekmeğini alın teriyle kazanan, İstanbul'a aşkla hizmet eden 82 bin personelden biriydik." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sabahtan akşama kadar davul çalıyorlar. Böyle eylem olmaz" dediğini aktaran Aydoğan, şöyle devam etti:

"Sayın İmamoğlu, sizin ve partinizin anlayışına göre belki böyle eylem olmaz. Sağı, solu yıkmadan, yakmadan, devlet malına zarar vermeden, polis ile çatışmadan olmaz belki. Ama örfümüzden, adetimizden aldığımız terbiye ile ancak böyle eylem yapabiliyoruz. Emin olun sizi rahatsız etmemek adına davulu kaldırır, bize yakışanı yaparız. Sizden almış olduğunuz karardan dönmenizi ve verdiğiniz namus sözünü yerine getirmenizi talep ediyoruz."

AK Parti'den tam destek!

İşçilere destek için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise İBB önünde toplananların ekmeklerinin peşinde olduğunu söyledi.

Süreci devamlı olarak takip edeceklerini ve işçilere haklı mücadelelerinde sonuna kadar destek vereceklerini belirten Dalkılıç, "Seçim kampanyalarında sürekli olarak kucaklaşmaktan bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 'kucaklaşmaktan' neyi kastetti? İBB çalışanlarıyla kucaklaşmayı başaramayan bir insan, İstanbul'u ve Türkiye'yi nasıl kucaklayacak? Ekmeğin, emeğin partisi olmaz. Hangi parti mensubu olursa olsun, burada bir haklı mücadele başlatanlara sununa kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Emekçilere sadece bir gün değil her zaman sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Hiçbir CHP'li milletvekili neden gelmiyor?"

"Emekçiler sadece 1 Mayıs günü mü hatırlanıyor? Buradaki insanlar, emekçi, ekmeklerinin peşinde koşan insanlar değil mi? Hiçbir CHP'li milletvekili, buraya gelip de 'Derdiniz nedir?' diye sormuyor. İnsanlar burada piknik yapmıyorlar. İnsanların bir derdi var. Bir şeyi haykırıyor. İBB'nin önünde 26 gündür eylem yapılıyor. CHP'li vekiller bir kere olsun nezaketen buraya gelip, bu emekçileri dinlesinler."

HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman ve Milli Beka Derneği Başkanı Murat Şahin de birer konuşma yaparak işçilere destek verdi.

Konuşmaların ardından işçiler, "Söz namustur", "Mücadele yukarı, daha daha yukarı", "İşçi vatandaş omuz omuza", "İşçiler burada, namus sözü nerede", "Her şey böyle mi güzel olacaktı", "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atarak eylemlerine devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:45
  1. İSTGÜVEN
  2. İSPARK
  3. İSTAÇ
  4. BELTUR
  5. BELBİM
  6. Medya AŞ
  7. İSFALT
  8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  9. İBB
  10. AK Parti
  11. Halis Dalkılıç

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