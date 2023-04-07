  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den DSP'ye ziyaret
Gündem

AK Parti'den DSP'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:12:00 - 2023-04-07 14:00:52
AK Parti'den DSP'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.

Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı
AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı

Medya

AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...
AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Medya

AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Siyaset

Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Koolisyon da az kaldı 7 doğru

NURETTİN

HADİ İNŞ. MİLLİ DURUŞ SERGİLEYEN SAYIN AKSAKAL BEYDE REİSİMİN YANINDA YER ALIR. BİZLERDE KENDİSİNE DAHA ÇOK SEVGİ VE SAYGI DUYARIZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23