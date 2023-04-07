AK Parti'den DSP'ye ziyaret
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.
Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO