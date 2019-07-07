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AK Parti’den Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye, düşmanlarına hadlerini bildirecek güçte

PKK’nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan Birleşmiş Milletlere sert tepki gösteren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Adları SDG, PYD, YPG veya PKK olsa da bunların hepsinin aynı anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermedik ve bundan sonra da izin vermeyeceğiz" dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:14

 Mehmet Özmen  Ankara 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Virginia Gamba'nın 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG ismini kullanan terör örgütü üyesi Mazlum Abdi ile imzaladığı anlaşmaya sert tepki gösterdi. BM Temsilcisi ile Abdi, örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakmak için hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

'Biz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz'

BN'nin hiçbir üyesinin haberi olmadan SDG ile anlaşma imzaladığını hatırlatan Mustafa Esgin, "Adları SDG, PYD, YPG veya PKK olsa da bunların hepsinin aynı anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında dünyanın da çok iyi bildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye güvenlik endişesini ortadan kadırmak için sürece müdahildir'

Terör örgütü PKK ve uzantıları aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini söyleyen Esgin, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki enerji kaynakları kontrol altına alınmak isteniyor. Tabi Türkiye’nin tarihi perspektifte Ortadoğu ile çok köklü bağları var. Bunları göz ardı etmeleri asla söz konusu olamaz. Güvenlikle ilgili sorunların daha fazla yaşandığı bir noktada Türkiye kendi güvenlik endişelerini ortadan kaldıracak şekilde bu süreçlere müdahildir."   

'Terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz'

Batı’nın Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını anlaması gerektiğini ifade eden Mustafa Esgin, "Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermedik ve bundan sonra da izin vermeyeceğiz" dedi. 

'Türkiye güvenliğini tehdit edenlere hadlerini bildirme kararlığında'

Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da net olarak ifade etti. Orada hem Zürih hem Cenevre anlaşmalarına göre garantör ülkeler var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü var. Orada bir başka ülkenin hangi sıfatla ve hangi gerekçeyle olursa olsun, Türkiye’nin ve KKTC’nin menfaatlerine gölge düşürecek adımları yakından takip ediyoruz ve buradaki petrol arama gemilerimizin inisiyatifi ile varlığımızı bu bölgede hissettiriyoruz. Türkiye’nin güvenliğine dönük atılacak yanlış adımlara haddini bildirme noktasında kararlılığımızı dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye sadece kendisi için değil, bölgesi için de çok önemli bir ülkedir. Bölge barışına da çok önemli katkı sağlayacak önemli bir siyasi güç merkezidir."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:14
  1. Ankara
  2. Yeniakit.com.tr
  3. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
  4. Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Virginia Gamba
  5. Birleşmiş Milletler
  6. SDG
  7. PYD
  8. YPG
  9. PKK
  10. Doğu Akdeniz
  11. Ortadoğu
  12. Suriye

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 dk önce
    Kesinlikle Öyle. Hiç Şüphesiz ki.

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