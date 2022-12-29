AK Parti'den doğal gaz tepkisi: CHP neye inanıyor ki zaten?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programıda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank CHP'nin doğalgaz keşfine yönelik açıklamalarına tepki gösterek projeyle ilgili detayları anlattı. Bakan Dönmez ise yaptığı paylaşımda "Uluslararası enerji piyasalarında da literatüre girmiş milli bir başarının, siyasi hırslarına esir olmuş kesimleri rahatsız etmesi son derece üzücü." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programıda CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un gaz keşfine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Varank'ın açıklamaları özetle şöyle: Burada bulunan gaz rezervinin ekonomik olarak ne kadar büyük bir getirisi olacağını ödeğimiz enerji faturasından bile görebiliriz. Önemli olan bu keşfin milli olarak yapılması ve bu yapının milli olması. Geçtiğimiz günlerde enerji alanında dünyada güçlü oyunculardan bir ülkenin temsilcisiyle bir araya geldik, isim vermeyeceğim. Keşfettiğimiz gazdan bahsettik. Bize şöyle bir soru soruldu: 'Burada hangi ülke ile çalışıyorsunuz?' Dedik ki 'Biz kendimiz çalışıyoruz.' İnanamadı ve tekrar sordu. Biz de milli olarak tek başımıza çalışıyoruz dedik. İlk tepki 'Beraber çalışabilir miyiz?' oldu. Önemli bir noktada bu gazın yüzde yüz milli olması. Dünyada böyle çok fazla bir ülke yok. Bütün ülkeler alternatif kaynaklar arıyor. Bizler sizden gaz alıyoruz, bu rakamı artırabilir miyiz dediğinizde, ikili ilişkileriniz iyiyse bunu elbette şeklide yanıt alıyorsunuz. Ama siz hükümet olarak gittiğinizde masanın karşısında gittiğinizde karşınıza çıkan Avrupalı Amerikalı şirketler bizim şu an size verecek gazımı yok diyebiliyor. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gazı keşfettik böyle bir başarı elde ettik.

CHP neye inanıyor ki zaten?

Gazı Kilyos bölgesinden çıkacağız. Şu an Karadeniz'deki gemilerin yanaşabileceği en yakın liman Kilyos'ta. Biz böyle yatırıma başlamamış olmasaydık çok daha uzun bir zaman alacaktı.CHP neye inanıyor ki zaten? Biz onlarla mücadele ede ede limanı hazır hale getirdik. Bu gaz keşfinden sonra da Enerji Bakanımızın, Melih Han Bey'in yoğun çalışmaları sayesinde karayla buluşturuyoruz. Oraya gidip o işin büyüklüğünden etkilenmemek mümkün değil. Bu iş Türkiye'ye ekonomik anlamda çok büyük bir katkı sağlayacak. Enerji faaliyetleri, sanayideki rekabeti sağlayan en önemli etkenlerden.

Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor.

Siyasi hezeyanlarla Türkiye’nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası’nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye’nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir.

Milli duruşundan şüphe ettiğimiz bu kişilere en iyi cevabı hiç şüphesiz yine milletimiz verecektir. Türkiye yüzyılında, enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için çalışmalarımız; hazmedemeyenlere ve engel olmaya çalışanlara rağmen kararlılıkla sürecektir.

Türkiye’nin konutlar için 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan Sakarya Gaz Sahası rezervi, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından teyit edilmiş ve üretime hazır hale getirilmek üzere çalışmalar büyük bir özveri ile sürmektedir. Uluslararası enerji piyasalarında da literatüre girmiş milli bir başarının, siyasi hırslarına esir olmuş kesimleri rahatsız etmesi son derece üzücü.

"Herkes mutlu olmalı"

Yayına bağlanan Hilmi Güler ise şu açıklamaları yaptı: "2007 yılında Akçakoca'da kurduğumuz gazı kullanıyorlar. Sanırım bunun farkında değiller. Şu an evlerde kullanılıyor. Biz Karadeniz'de taramaları yaptık ve 2007'de bir rafine tesisi kuruldu. Peş peşe müjdeli haberleri verdik. Şimdi finale doğru yaklaşıyoruz. Bu herkesin mutlu olması gereken bir şey neden rahatsız oluyorlar. Engin Özkoç Bey gitsin, üretim miktarlarını kontrol etsin.

"Türkiye'nin enerji üssü olacak"

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin iddiası bizi şaşırtmadı ama üzdü. Rezervuarın büyüklüğü, üretim şartlarını etkileyen şeyler. Türkiye'de 2017'de 10 yıl boyunca günlük ham petrol üretimi 35 bin varildi. Bu seviye 65 bin varil seviyelerine çıkarıldı. Açıkçası bu başarıyı ortaya çıkarmak için 3500 kişi çok yoğun bir gayret sarf ediyor. Ben bu çabayı ortaya koyan arkadaşlarım için bu saygıyı talep ediyorum.

Bugün esas olan konu rezervin büyüklüğüdür. İlk tespit edildiği anda belirsizlik daha yüksektir. Bilgiye dayalı rezervuar değerlendirmesi, bilgiye hesaplamaya dayalı değerlendirme vardır.

Bizim rezervuarımıza uluslararası bir ekspert de değerlendirme yaptı. Bizim değerlendirmemizi teyit eder sonuçlar geldi. Çok teknik detaylara girmek istemem ama 710 milyar metre küp olarak teyit edildi. Dünyadaki en yüksek tekniklerle bakıldığında daha net yorum yapma imkanımız oldu. Açtığımız kuyularda -13 kuyu açıldı- çok sayıda test yapıldı. 'Ne kadarı üretilebilir' tespit etmek için 24 saatimizi uykusuz geçiriyoruz. Sanırım biraz saygıyı hak ediyoruz. Bilimselliği motto edinmiş insanlarız.

104 arkadaşımızı yurt dışındaki şirketlerden geldiler burada çalışıyorlar. Hepsi Türk. Arkadaşlarımızı davet ettik. Birçoğu Türkiye'nin bu mücadelesi için ekibimize katıldı. Sadece Sakarya'daki projeyi geliştirme aşamasında çalışan 362 arkadaşımız var. Ekibin içinde 60-65 yabancı arkadaşımız da var.

"4 tane sondaj gemimiz var. Bu sadece Türkiye içinde takdir görmeyecek bir şey"

Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığımız keşif o yıl itibarıyla en büyük keşifti. Amasra'daki denizlerde dünyanın en büyük ikinci keşif. Sakarya'nın tamamı milli. Türkiye petrollerine ait. Devletimize ait milletimiz bununla iftihar edebilir. Sürece başladığımızdan beri bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor görsel medyada. Anlaşılan daha çok anlatmamız lazım. Belki iş yapmaktan o tarafa çok fazla yoğunlaşmamış olabiliriz.

Burası Türkiye'nin en büyük enerji üssü olacak bir yer. Güvenliği için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Burası özel güvenlik bölgesi ilan edildi. İşin kendisi çok yoğun ve tehlikeli. Çok şükür bir kaza ile karşılaşmadık. Bunun yönetilmesini sağlayan takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Proje devreye alındığında ilk 5 kuyu Mart ayının ortasında testleri tamamlanıp devreye alınacak. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı Türkiye bağımsızlığı demek. İsteyen kurumumuza müracaat edebilir. İkinci 5 kuyu yine aynı yıl 30 Ağustos 2023'te devreye alındığında FAZ-1 tamamlanmış olacak. Sonra FAZ-2 çalışmaları devam edecek. Adım adım ne yapacağımız her şey planlı. 10 senenin sonundaki hedefimiz Türkiye'de üretimin tüketimi karşılama oranlarını yüzde 70'lere 80'lere taşımak.