AK Parti'den, dikkat çeken Ali babacan ve yeni parti açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarını değerlendirdi.

"Siyaset bir iddiaya ve iradeye sahip olma işi"

"Kendi kararı, saygı duyarız. Buna bizim bir şey dememiz doğru değil. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin." açıklamasında bulunan Kurtulmuş, "Siyaset hakikaten zor bir iş. Bir iddiaya ve iradeye sahip olma işi. Belki bir ömür sürecek, zaman zaman yoklukların, zorlukların, darbelerin, dimdik yokuşların olduğu bir mücadele süreci. Emek, zaman, sabır istiyor, mukavemet edebilme becerisi istiyor. Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil” ifadelerini kullandı.

"Ortada bir oluşum yok"

Ortada bir oluşumun olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Sadece bir arkadaşımızın partiden istifası sözkonusu. Önce bir ortaya çıkmalarını görelim. Kararı verecek millettir. Bundan sonra AK Parti nasıl devam edecektir sorusu önemlidir. AK Parti reformcu bir partidir. Ekonomik, siyasi, kültürel reformları gerçekleştiren bir partidir. Askeri vesayetle mücadeleyi fevkalade yapan bir partidir. AK Parti demokratik bir partidir. Bütün antidemokratik güçlere, bürokratik oligarşinin muhkem kalelelerine rağmen mücadelesini yapmıştır. AK Parti bu memlekette kim varsa hepsinin temsilcisi olmuş bir siyasi partidir. AK Parti yerli ve milli partidir. Türkiye’nin ekonomi, sanayi, savunma ve her alanda milli duruşunu tahkim etmesini savunmuş partidir. Biz bu özelliklerimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle bir sefer de olsa AK Parti’ye yüzde 65 oy vermiş büyük kitle var" dedi.