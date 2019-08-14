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AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi

AK Parti'nin 18 yıllık hikayesinden yeni parti kurma hazırlığında olan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan seçildiği tarihler çıkarıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:45
AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi

AK Parti'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir millet aşkı hikayesi AK Parti Türkiye Sevdasıyla" başlığı kullanıldı.

2001 yılından itibaren 2018 yılana kadar olan süreçte kritik anlar anlatıldı.

2016 yılında Binali Yıldırım'ın Başbakan oluşu ve 65. Hükümeti kurması yer alırken, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan seçildiği tarihlerin olmaması gözlerden kaçmadı.

Ahmet Davutoğlu

AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile devam etmişti.

AK Parti, Davutoğlu'nun Genel Başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde verdi. 1 Kasım'da tek başına iktidarın kazanılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na vermişti.

Abdullah Gül

Abdullah Gül, 367 krizi sonrası TBMM üyelerince 2007'de Cumhurbaşkanı seçildi. 

Erdoğan, 2007'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan düzenleme uyarınca 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde, oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:45
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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