AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı! Yıldırım açıkladı

24 Haziran seçimlerine giderken AK Parti'de son dakika gelişmesi... AK Parti, 316 imza ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı aldı.



İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın karar sonrası yaptığı açıklamalar:

Daima mazlum ve mağdurun yanında olduk, bundan sonra da istikametimizden ayrılmayacağız.

16 yıl boyunca birçok müdahaleye maruz kaldık. 15 Temmuz kumpasın en açık deliliydi. Yeni sistem daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclis ve yargının kapılarını açtı.

24 Haziran Türkiye için çok kritik bir gündür. O gün milletin vicdanına başvurup, bize kirli plan yapanların oyununu bozacağız.

Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye geleceğe yürüyecek. Birileri mikroskopla Cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı millet belirledi. Bizim adayımız mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'dır.