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AK Parti'den Cumhur İttifakı açıklaması

Adana İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'na verilen önem hepimiz tarafından ifade ediliyor" dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:51
AK Parti'den Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mahalli idareler seçimlerinde ittifak görüşmelerine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, mahalli idareler seçimleriyle ilgili ittifak konusunda heyetlerin belli konuları olgunlaştıracağını söyledi.

"Cumhur İttifakı'na verilen önem..."

Heyetlerin yapılan görüşmeyle ilgili sunumlarını genel başkanlara yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla o bahsettiğimiz ittifakla ilgili yani Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten Cumhur İttifakı'na verilen önem her iki heyet tarafından da hepimiz tarafından da ifade ediliyor. Ama Cumhur İttifakı'nın her somut olayda nasıl bir sonuç doğuracağı, nasıl bir sonuca evrileceğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da tabii arayış sürüyor. Yani bu yerel seçimlere dönük olarak bir formül üretilebilir mi, üretilirse nasıl olur bunla ilgili arkadaşların çalışmaları sürüyor."

"Vatandaşın hiçbir sorusu cevapsız bırakılmayacak"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına ilişkin genelgesine dair bir soruya da bu genelgenin daha önce yayımlanan tasarruf genelgesiyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bürokrasinin azaltılmasına, vatandaş odaklı bir devlet anlayışının tam olarak yerleştirilmesine büyük bir önem verdiklerini, bunu yüksek bir hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu genelgede önemli konulardan bir tanesi şu, vatandaşın hiçbir sorusu cevapsız bırakılmayacak. Vatandaş herhangi bir makama gittiğinde, belli bir meseleyi öğrenmek istediğinde orası 'bu konunun ilgilisi ben değilim' diye bir cevap veremeyecek. İlgilisi kendisi değilse bile bunun cevaplanması için harekete geçecek ve orada vatandaşımızın sorusu cevaplanacak, sıkıntısı giderilecek. Devlet, vatandaş için var. Devlet vatandaşın üstünde, vatandaşa yukarıdan bakan bir kurum değil. Devlet vatandaşlarımızın içinde, milletimizin içinde örgütlenmiş bir yapı değil, milletimizin tamamının örgütlenmiş halidir. Dolayısıyla en büyük hassasiyetlerimizden bir tanesi, bürokratik vesayetin azaltılmasıyla birlikte bu bürokratik kalemlerde de tasarrufa gidilmesidir. Dolayısıyla bürokratik kalemlerde de tasarrufa gidilmesi vatandaşın sorduğu sorulara güçlü bir şekilde cevap alabilmesi, bu cevabı kurumlar arasında oradan oraya savrulmadan, ilk başvurduğu yerden itibaren bu cevaba ulaşabilmesi hepimizin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Bu genelgeyi, vatandaş odaklı devlet anlayışı açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamından, Cumhurbaşkanı'mızdan, kurumlara verilen bir talimat olarak değerlendirmek ve bundan sonrasında da her türlü her devlet görevlisinin vatandaşımızla kurduğu ilişkiyi bu çerçevede kurmasını sağlamak üzere ciddi sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:51
  1. Adana
  2. Ömer Çelik
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

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