AK Parti'den çok sert sözler: Alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar iftira şebekesidir. PKK'nın cinayetlerini övenler kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. TSK, mücadelesini en yüksek hukuki standart ve ilkelerle yürütmektedir" dedi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar…

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.

İbrahim Kalın'ın tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kimyasal silah iftirası sonrası yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

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