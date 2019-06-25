AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert tepki: Yunanistan'ı uyarıyoruz! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu. Ömer Çelik, konuşmasında Yunanistan'ı şu ifadelerle uyardı: AB, Rum tarafının yanlış politikalarına sessiz kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tip söylemlere prim vermeyeceği açıktır. Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı yanlış tutum içinde. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor. "Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır" Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır. Türkiye, ne kendi egemenlik haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecek. Yunanistan, Türkiye'nin iyi komşuluğunun kıymetini bilmelidir.

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