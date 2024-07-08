  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den Çin ziyareti! Konu: Uygur Türkleri
Gündem

AK Parti'den Çin ziyareti! Konu: Uygur Türkleri

Yeniakit Publisher
2024-07-08 11:07:00 -
AK Parti'den Çin ziyareti! Konu: Uygur Türkleri

Ak Parti heyetinin Çin ziyaretinde, Uygur Türkleri konuşuldu. Ziyareti değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki soydaşlarımızla ilgili pozitif adımların geleceğinin ön sinyalini aldık" dedi.

AK Parti heyeti, Çin'den Uygur Türkleri için "pozitif sinyal" ile döndü.

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Efkan Ala ve Yusuf Ziya Yılmaz ile Çin Halk Cumhuriyetine yaptıkları ziyareti değerlendirdi. Çin Komünist Partisinin davetlisi olarak Çin’e gittiklerini ifade eden Sırakaya, görüşmelerde sadece ikili değil, bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

AK Parti heyeti, ziyarette Türkiye’nin Çin'in toprak bütünlüğüne olan hassasiyetini vurguladı. Ak Partili Sırakaya, Uygur Türklerinin hakları noktasında Çin'den de hassasiyet beklediklerini söyledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zafer Sırakaya, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Urumçi'ye sefer düzenlemesiyle ilgili beklentilerin Çinli yetkililerce olumlu karşılandığını söyledi.

AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını vurgulayan Sırakaya, "Çinli yatırımcılar, önümüzdeki süreçte Türkiye'ye daha yakın ilgi göstereceklerini ifade ettiler" dedi.

İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!
İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!

Dünya

İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!

Birleşik Arap Emirlikleri Uygur Türklerinin katledildiği Sincan'da tatbikat düzenleyecek!
Birleşik Arap Emirlikleri Uygur Türklerinin katledildiği Sincan'da tatbikat düzenleyecek!

Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Uygur Türklerinin katledildiği Sincan'da tatbikat düzenleyecek!

Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...
Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...

Gündem

Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23