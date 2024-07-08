AK Parti'den Çin ziyareti! Konu: Uygur Türkleri

AK Parti heyeti, Çin'den Uygur Türkleri için "pozitif sinyal" ile döndü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Efkan Ala ve Yusuf Ziya Yılmaz ile Çin Halk Cumhuriyetine yaptıkları ziyareti değerlendirdi. Çin Komünist Partisinin davetlisi olarak Çin’e gittiklerini ifade eden Sırakaya, görüşmelerde sadece ikili değil, bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

AK Parti heyeti, ziyarette Türkiye’nin Çin'in toprak bütünlüğüne olan hassasiyetini vurguladı. Ak Partili Sırakaya, Uygur Türklerinin hakları noktasında Çin'den de hassasiyet beklediklerini söyledi.



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Zafer Sırakaya, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Urumçi'ye sefer düzenlemesiyle ilgili beklentilerin Çinli yetkililerce olumlu karşılandığını söyledi.

AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını vurgulayan Sırakaya, "Çinli yatırımcılar, önümüzdeki süreçte Türkiye'ye daha yakın ilgi göstereceklerini ifade ettiler" dedi.