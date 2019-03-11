0553 313 94 23

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:36
AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.


AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, seçim çalışmalarını Besni ilçesinde yürütüyor. Milletvekili Fırat, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Eyüp Emre, İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ile birlikte ilçede ki seçim çalışmalarına katıldı.


CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar’ın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti heyeti, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarından başarılar diledi.


AK Parti heyetini CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve partililer karşıladı. Karşılıklı samimi diyalogların kurulduğu ziyarette her iki partinin yetkilileri birbirlerine başarılar diledi.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu ve seçmen iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, önemli olan konunun karşılıklı sevgi ve hoşgörü olduğunu söyledi.


CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç ise, yaptıkları ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, siyasi rekabetin seçim sonrası biteceğini ve Besni halkının her zaman birbirine güçlü bağları olduğunu, seçim sonrası yine herkesin birbiriyle ilişkilerinin devam edeceğine işaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    1. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    2. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    3. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    4. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    5. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    6. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    7. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    8. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    9. ALES başvuruları için son tarih ne..
    10. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    11. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    12. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    13. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    14. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    15. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    16. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    17. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    18. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    19. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    20. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü