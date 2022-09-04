AK Parti'den CHP'ye tepki: Demirtaş'ı eş genel başkan yapın
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.
Tekin'in sözlerine tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
"Demirtaş’ı eş genel başkan yapın"
HDP vekili Sezai Temelli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da dün bu tweeti atan Sezai Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.