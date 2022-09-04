  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den CHP'ye tepki: Demirtaş'ı eş genel başkan yapın
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tepki: Demirtaş'ı eş genel başkan yapın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 22:59:00 -
AK Parti'den CHP'ye tepki: Demirtaş'ı eş genel başkan yapın

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.

Tekin'in sözlerine tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"Demirtaş’ı eş genel başkan yapın"

HDP vekili Sezai Temelli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da dün bu tweeti atan Sezai Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.

CHP'li Tekin'in HDPKK açıklaması 6'lı masayı gerdi
CHP'li Tekin'in HDPKK açıklaması 6'lı masayı gerdi

Gündem

CHP'li Tekin'in HDPKK açıklaması 6'lı masayı gerdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23