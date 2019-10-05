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AK Parti'den CHP'ye cevap geldi: Biz mutabakata uyarız

Öğle saatlerinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun aynı anda konuşmaya başlaması sonrası CHP lideri sözlerini yarıda kesmişti. Gündeme damga vuran bu olay sonrası CHP'den "anlaşmaya uymadınız" eleştirisi gelmişti. Bu eleştirilere cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:53
AK Parti'den CHP'ye cevap geldi: Biz mutabakata uyarız

Öğlen saatlerinde partisinin Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını yarıda kesmişti. Bu olaydan sonra iki partinin liderlerinin aynı anda ekrana çıkmamak üzerine mutabık kaldıkları ortaya çıkmıştı. AK Parti'yi eleştiren CHP'liler "Bu nezaket dışı tabloyu sizlerin huzurunda aziz milletimizin takdirine sunuyorum" demişti. Bu tartışma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Biz mutabakata uyarız. Siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız. Grup başkanlarımızla konuştum. Arkadaşlarımız bu konuşmalara 'şu saatte başlarız' diye değil, Çarşamba günü bizim programınızın kendilerine verildiği, Cumhurbaşkanımızın konuşmaya kaçta başlayacağı belirtiliyor. Bu saatleri görerek kendilerini ayarlamaları gerekiyordu." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuştuğunu öğrenince yarıda kesmişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını yarıda kesmişti. Kılıçdaroğlu, "Saat 14'ten sonra devam edeceğim" demişti.

İki partinin anlaştığı ortaya çıkmıştı

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'yle kamp tarihlerinin aynı saatte olması nedeniyle açılış konuşmalarını aynı anda yapmamak üzerine anlaştıklarını belirterek, "Erdoğan'ın 10.45'te konuşmaya başlayacağını öğrendik. O yüzden genel başkanımızın konuşmasını saat 10.00'a aldık fakat Erdoğan 10.03'te kürsüye çıktı" açıklamasını yaptı.

CHP'nin konuşma saati eleştirisine Ömer Çelik'ten cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının aynı ana denk gelmesi ve CHP'lilerin yaptığı eleştiriler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin "Biz mutabakata uyarız. Siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız. Biz kimseye karşı siyasi nezaketsizlik yapmayız. Siyasi mücadeleyi en sert verdiğimiz anlarda nezakete dikkat ediyoruz. Grup başkanlarımızla konuştum. Arkadaşlarımız bu konuşmalara 'şu saatte başlarız' diye değil, Çarşamba günü bizim programımızın kendilerine verildiği, Cumhurbaşkanımızın konuşmaya kaçta başlayacağı belirtiliyor. Bu saatleri görerek kendilerini ayarlamaları gerekiyordu. Bu kadar ileri cümleler kurmaları doğru değil. Kamp programında saat kaçta ne yapacağımız çok önceden belliydi. Bizim açımızdan mutabakat olmamak diye bir şey yoktur." şeklinde yanıt verdi.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:53
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Engin Altay
  4. Ömer Çelilk
  5. Ak parti
  6. CHP

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