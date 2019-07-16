AK Parti'den CHP'ye 15 Temmuz tepkisi!

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Hassasiyetle takip ediyoruz, detay vermeyeceğiz. Bir an önce sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz

CHP'ye 15 Temmuz tepkisi

O gece yüce Meclis'te bütün partilerden milletvekilleri vardı. CHP'den de milletvekilleri vardı onları tenzih ediyorum ama Genel Başkanlarının ve sözcülerinin sistematik olarak bu sabatoja imza attıklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı'nı hedef almak sabotajdır. Üç yıl geçmiş Avrupa Birliği halen adını koyarak darbecileri kınamıyorlar.

CHP'nin temel siyasi anlayışı budur katille kurban arasında yer değiştirme siyasetidir. 60 darbesinde de bunu yaptılar. Şunun adının net bir şekilde koyulması gerekir. Diktatörlerin özelliği tankın topun arkasına saklanırlar, halktan korkarlar. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atarak halkla bir araya gelmiştir.

Bütun bu şaşırtma siyasetine en güzel cevap o büyük milletimizle buluşma oldu. FETÖ'yle mücadele kararı Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef almak bizce neye hizmet ettiği açıktır.

Yargıya çağrı yaparak biz yargı vesayeti oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Çıkarılsın. Meclis'in her araştırması kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir.

MİT TIR'ları hadisesine kimler destek vermiştir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız öldürülmek istenirken kimlerin önünde tankların çekilerek yol vererek onların oradan güvenli bir şekilde geçmesi mümkün olmuştur. Kimseyi suçlamıyoruz ama herkesin önünde hesap vermesi gereken kişinin millete verecek bir sözü yok mudur? Siyasi muhasebe yapılacaksa herkesin kendisinden başlaması gerekir.

Sanki bu kadrolaşma AK Parti döneminde başlamıştır. Orgeneraller var atılan, bir orgeneral kaç yılda yetişiyor. 15 Temmuz'un ruhunu sabote edecek bir faaliyete girdiler.