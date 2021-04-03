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Siyaset AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye zor soru: Demirtaş'tan korkuyor musunuz?
Siyaset

AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye zor soru: Demirtaş'tan korkuyor musunuz?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CHP ve İYİ Parti'ye yönelik tehdit dolu sözlerine değinen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu iki parti yetkililerine, "korkuyor musunuz" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 18:32:00 -
AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye zor soru: Demirtaş'tan korkuyor musunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "üçüncü ittifak" açıklamasıyla CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom verdiğini ifade etti.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi ve 'Kendi içinizdeki milliyetçileri, ulusalcıları temizleyin, yoksa yeni bir ittifakın önü açılır.' dedi. CHP ve İYİ Parti'nin önde gelen aktörleri ise yine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti.

HDP'li ve PKK'lı aktörlerin daha önceki rest çekmelerine, had bildirmelerine defalarca sükunetle yaklaşan Millet İttifakı'nın temsilcilerinin şunu bilmesi gerekiyor: Bu cevapsız bırakılacak bir mesele değildir! Buradan CHP'li ve İYİ Partili aktörlere soruyorum, Selahattin Demirtaş'tan korkuyor musunuz? Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessiz kalıyorsunuz?"

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