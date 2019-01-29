0553 313 94 23

AK Parti'den CHP ve İP açıklaması: Bu daha başlangıç asıl seçimden sonra...

CHP'nin İzmir adayı olarak Tunç Soyer'in açıklamasının ardından CHP ve İYİ Parti'de gelen peş peşe istifalara ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu daha başlangıç. Asıl seçimden sonra dökülmeye başlayacaklar." dedi.

29 Ocak 2019 Salı 15:32
AK Parti'den CHP ve İP açıklaması: Bu daha başlangıç asıl seçimden sonra...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün uzantılarıyla oluşturulan proje ittifakın, daha seçimleri göremeden karıştığını söyledi.

"Aylardır belediye başkan adaylarını belirleyemeyen proje ittifakın büyük abisi CHP'de göz gözü görmüyor" diyen Turan, adı "kurultay partisi"ne çıkan, kendi içinde dahi istikrarı sağlayamayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının karıştığını belirtti.

Yerel seçimin gözbebeği İstanbul'da, partinin il başkanlığı görevini yürüten Canan Kaftancıoğlu'nun, desteklediği isimler aday gösterilmeyince istifa ettiğini, sonra da istifasını geri aldığını hatırlatan Turan, seçime 2 ay kala tek başına böyle bir istifanın bile ana muhalefetin acziyetini gösterdiğini dile getirdi.

Durumun siyaset ciddiyetinden uzak olduğunun altını çizen Turan, "Vatan değil, kendi çıkarları peşinde koştuklarına bir kez daha esefle tanık olduk. Gece saatlerinde zehir zemberek sözlerle sosyal medya üzerinden istifa kararını açıklayan Kaftancıoğlu, sabah, bu kez yine sosyal medya aracılığıyla görevine devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların yeri sosyal medya mıdır? Oyun mu oynuyoruz? Muhtemeldir ki 31 Mart akşamı AK Parti'nin İstanbul'da alacağı zaferle, bu sefer kendi partisinden gelen baskıyla istifa etmek zorunda kalacak. Devam kararı sadece zaman kazandırdı." diye konuştu.

CHP'deki krizin bununla da bitmediğini savunan Turan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın PM üyeliğinden, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın partisinden, CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, CHP Marmaris ilçe yönetimi ve CHP Menemen ilçe teşkilatının görevlerinden topluca istifa ettiklerine dikkati çekti.

"Bakanlar Kurulunu yoğun bakımda yapar"

Turan, kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal'in partisinin, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden her bir taraftan döküldüğünü ifade ederek, "Allah korusun, bu yapı yarın eskaza ülkemizin yönetimine gelse bu memleketin hali nice olur? PM toplantısının kapısında 4 tane ambulans bekleten kafa, Bakanlar Kurulunu ancak yoğun bakımda yapar. Bu kafaya değil ülkeyi teslim etmek, apartman yöneticiliği verilmez." dedi.

İYİ Parti'de de durumun farklı olmadığının altını çizen Turan, 24 Haziran'da aldığı yenilgiyi hazmedemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, aynı lakayıtlıkla sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurup "Aday olmayacağım." dediğini, ertesi gün de vazgeçtiğini anımsattı.

"Şimdi utanmadan vatandaşın karşısına geçip oy isteyecek. Daha kendi kararından dahi dönen, bir dediği diğer dediğini tutmayan genel başkana güvenilebilir mi?" sorusunu yönelten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"HDP'nin, Kandil'den aldığı talimatla büyükşehirlerde aday göstermediğini ve böylece proje ittifakın bir parçası olduğunu 80 milyon görüyor. CHP, daha önce 'HDP'ye saldırı yapıldı' iddiasını savunan Şerdil Dara Odabaşı'yı Kadıköy'e aday gösterdi. Lice'de PKK'ya destek vererek, 'Diren Lice, Kadıköy seninle' gibi gaflete düşen bir isim. Yine CHP, 1980 darbesi sonrası Alparslan Türkeş'i ve yüzlerce ülkücüyü hapse atarak idamlarını isteyen Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i İzmir'e aday gösterdi. Nurettin Soyer'in 1980 darbesinde ülkücü camiaya yaptıkları ve idam kararı istediği ortada. 'Bu suç oğlunu bağlamaz.' Doğru, lakin Tunç Soyer’in babasının yaptığı haksızlığı eleştirmek yerine ona destek çıktığı da gerçek. Kendisinin sicili sadece bununla sınırlı değil, Hendek operasyonlarında çukur kazan, kamyonlarla siper oluşturan Sur Belediyesine destek veren, HDP mitinglerinde ön saflarda yer alan biri aynı zamanda. CHP uzun zamandır HDP'nin vagonu olarak hareket ediyor. İYİ Parti de bu trenin bir vagonu oldu. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Aksal partisinin bu birlikteliğine şahit oldu ve istifa etti. Keza, İYİ Parti kurucularından Cezmi Polat da istifa etti. İYİ Parti'den de CHP'den de istifa haberleri geliyor. Bu daha başlangıç. Asıl seçimden sonra dökülmeye başlayacaklar. CHP'nin terör destekçisi adaylarını destekleyerek, 'HDP ile birlikteliğimiz yok' diyerek milletin aklı ile alay ediyorlar. Atatürk'ün partisi artık yerini Kandil'in sözcülüğüne, temsilciliğine bıraktı. Milliyetçi kesimin oylarına talip olanlar da bu kirli birliktelikte yer alarak kendilerine oy verenleri dipsiz bir çukura sürüklüyorlar. Ümit ediyorum CHP ve İYİ Parti tabanı gerekli siyasi refleksi gösterecektir. Kimse milletin aklıyla alay etmesin. Yine aziz milletimizin feraseti, Türkiye üzerine kurulan oyunları bozacak, AK Parti ile kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Proje ittifaklar, proje yapılar ise kendilerinden öncekiler gibi savrulup gidecektir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:32
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  5. CHP
  6. iyi parti

YORUM YAZ

  • OkurOkur43 dk önce
    Hani geçmişi kurcalamak olmayacaktı.Reisin ülkücü hareket için söyledikler ne olacak,arşivlerde hesi mevcut.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
  1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
  2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
  3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
  4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
  5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
  6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
  7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
  8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
  9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
  10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
  11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
  12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
  13. Fırtına uyarısı geldi!
  14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
  15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
  16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
  17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
  18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
  19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
  20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

Günün Karikatürü

29 Ocak 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı