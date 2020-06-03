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Gündem

AK Parti'den çarpıcı maske sorusu! Kılıçdaroğlu'ndan cevap bekleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'lilerin üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal imzası bulunan maskeleri kullandıktan sonra ne yaptıklarını sorarak, CHP'li vekillerin hiçbirinde bugün bu maskelerin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:43:00 -
AK Parti'den çarpıcı maske sorusu! Kılıçdaroğlu'ndan cevap bekleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'lilerin üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal imzası bulunan maskeleri kullandıktan sonra ne yaptıklarını sordu.

Turan, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Dün Meclise üzerinde Atatürk imzası ve Bayrağımız bulunan maskeyle gelen CHP milletvekillerinde bugün bu maskelerden hiç yoktu! Soruyorum size Kılıçdaroğlu; dünkü maskeler;
-Çöpe mi atıldı (suç ve ayıp)?
-Sağlığa aykırı olarak çekmeceye mi koyuldu?
-Çerçeveletip duvara mı asıldı?"

Turan'ın tweeti şöyle:

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Yorumlar

yakıcı

bunların alayında ataları olsun olmasın bir milyon maske var gerçek yüzlerini açıkça göremezsin her konuya göre maske aslında bu tırtı partisinin adını maske olarak değiştirseler iyi olur
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selim

hahahaham kutlaka cerceve yapip duvarlarina asmislardir ayrilikci .....
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