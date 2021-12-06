  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den camiye alçak saldırıya sert tepki!
Siyaset

AK Parti'den camiye alçak saldırıya sert tepki!

Rum kesiminde Larnaka Camii'ne gerçekleştirilen saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, saldırının sorumluluğunun Türk ve İslam düşmanlığını besleyenler olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:18:00 - 2021-12-06 10:32:36
AK Parti'den camiye alçak saldırıya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, saldırının failleri olarak Tük ve İslam düşmanlığını artırıp yaymaya çalışan kişileri gösterdi.

Açıklamada "Kıbrıs Rum Yönetimi’ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz." diyen Çelik, Rum Yönetimine uyarıda bulundu.

Çelik'ten Kıbrıs Rum Yönetimine tepki

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı kınama mesajı şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu
Dünya

Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu

Afganistan'ın başına geçen Taliban yönetiminin lideri olan Molla Hibetullah Ahundzade'nin alacağı ücret belli oldu.
Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen ‘Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay