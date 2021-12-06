AK Parti'den camiye alçak saldırıya sert tepki!
Rum kesiminde Larnaka Camii'ne gerçekleştirilen saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, saldırının sorumluluğunun Türk ve İslam düşmanlığını besleyenler olduğunu ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, saldırının failleri olarak Tük ve İslam düşmanlığını artırıp yaymaya çalışan kişileri gösterdi.
Açıklamada "Kıbrıs Rum Yönetimi’ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz." diyen Çelik, Rum Yönetimine uyarıda bulundu.
Çelik'ten Kıbrıs Rum Yönetimine tepki
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı kınama mesajı şu şekilde: